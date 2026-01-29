Ανείπωτη θλίψη: Απογειώθηκε το C-130 με τους σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Λύγισαν… τα σίδερα στο τρισάγιο

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Ελλάδα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Γύρω στις 14:00, απογειώθηκε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για τον επαναπατρισμό των σορών των 7 νεαρών ανδρών που ξεψύχησαν στο τροχαίο δυστύχημα. Οι σοροί των άτυχων νεαρών μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο μετά τις 4 το μεσημέρι ώστε να γίνει το απόγευμα η υποδοχή της μακάβριας πτήσης στην Θεσσαλονίκη.

Πριν από αυτό, στο αεροδρόμιο της πόλης της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε τρισάγιο για τα αδικοχαμένα παιδιά από τον μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1), το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» υποδέχθηκε τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του.

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει και ο επαναπατρισμός των επτά σορών των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ. Αφού οι επτά σοροί φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Στο “Παπαγεωργίου” οι 2 τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν περίπου στις 2 το μεσημέρι, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.