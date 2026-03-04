Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση προς τα εδάφη του Ισραήλ το απόγευμα της Τετάρτης 4/3.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο IDF εντοπίστηκαν πυραύλοιπου εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ.

«Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Το κοινό καλείται να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες, καθώς αυτές σώζουν ζωές.

Μόλις λάβουν την ειδοποίηση, οι πολίτες καλούνται να εισέλθουν σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η έξοδος από τον προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή οδηγία. Το κοινό καλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» αναφέρει η ανακοίνωση.