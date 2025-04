Τον γύρο του κόσμο κάνουν τα τρομακτικά πλάνα που δείχνουν τη συντριβή του ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ο πιλότος, ο Πρόεδρος και CEO της Siemens Ισπανίας, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους.

Η στιγμή της συντριβής:

Η οικογένεια βρισκόταν σε διακοπές στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός εκ των παιδιών, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Diario.

Μόλις είχαν φτάσει από τη Βαρκελώνη και βρίσκονταν στην πρώτη τους ημέρα εξερεύνησης της Νέας Υόρκης, ξεκινώντας με μια εναέρια περιήγηση με ελικόπτερο γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και μέχρι τη Γέφυρα George Washington.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Μάλιστα, οι φωτογραφίες που δείχνουν την οικογένεια Εσκόμπαρ να ποζάρει στον ελικοδρόμιο και μέσα στο ελικόπτερο λίγο πριν τη μοιραία πτήση προκαλούν ανατριχίλα. Ένα από τα παιδιά κάθεται στο ελικόπτερο, φανερά ενθουσιασμένο, πριν από την απογείωση.

Νέα Υόρκη: Τα σενάρια για την τραγωδία

Τα ερωτήματα γύρω από την οικογενειακή τραγωδία είναι πολλά, με τις αρχές να εξετάζουν κυρίως δύο σενάρια. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε το ελικόπτερο να χτυπήθηκε από κάποιος σμήνος πουλιών, είτε να έκανε πολλούς ελιγμούς, είτε να υπήρξε κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη.

All passengers on board passed away when this helicopter broke into pieces and fell out of the sky. Victims include a family on vacation with their children taking a tour of Manhattan. Oh my heart. Hug your babies. Nothing is promised. pic.twitter.com/GpusSV0gPQ April 10, 2025

Το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία New York Helicopter Tour, η οποία προσφέρει πτήσεις σε τουρίστες για να δουν από ψηλά τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Ο CEO της New York Helicopter Tour, Μάικλ Ροθ ανέφερε ότι ο πιλότος είχε δηλώσει στο κέντρο της εταιρείας ότι επιστρέφει για ανεφοδιασμό πριν πέσει στον ποταμό.

O πιλότος είχε ενημερώσει μέσω ασυρμάτου ότι χρειαζόταν περισσότερα καύσιμα. «Ενημέρωσε [ο πιλότος] ότι προσγειωνόταν και ότι χρειαζόταν καύσιμα και θα έπρεπε να του πάρει περίπου 3 λεπτά για να φτάσει, αλλά 20 λεπτά αργότερα δεν είχε φτάσει», ανέφερε στην βρετανική εφημερίδα Telegraph ο Μάικλ Ροθ.

⚡️⚡️ Head of Siemens killed in NYC helicopter crash



A private sightseeing helicopter crashed into the Hudson River near Manhattan. On board was Siemens CEO Agustin Escobar — he died along with his wife and three children.



Before impact, the chopper lost its tail boom and main… pic.twitter.com/CKlo3W2687 — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2025

Ο ίδιος αποκάλυψε νωρίτερα στην εφημερίδα The Post ότι ήταν «απολύτως συντετριμμένος». «Είναι καταστροφή. Είμαι πατέρας και παππούς και το να υπάρχουν παιδιά εκεί μέσα, με έχει συντρίψει. Είμαι απολύτως συντετριμμένος», εξομολογήθηκε ο Μάικλ Ροθ.

«Το μόνο πράγμα που γνωρίζω βλέποντας ένα βίντεο με την πτώση του ελικοπτέρου, είναι ότι τα πτερύγια του κύριου ρότορα δεν ήταν στο ελικόπτερο», δήλωσε ο Ροθ.

Και συνέχισε: «Και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια που είμαι στη δουλειά με τα ελικόπτερα. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να μαντέψω – δεν έχω ιδέα – είναι ότι είτε χτυπήθηκε από πουλιά είτε τα κύρια πτερύγια του ρότορα σταμάτησαν. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω».

«Από τα πλάνα φαίνεται ότι ο βασικός ρότορας χτύπησε το σώμα του ελικοπτέρου, κόβοντας την ουρά του, γεγονός που δημιούργησε ένα μη αναστρέψιμο γεγονός», δήλωσε στην DailyMail ο πρώην στρατιωτικός αεροπόρος και δικηγόρος Jim Brauchle της Motley Rice LLC.

«Οι δύο κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η μηχανική βλάβη ή οι υπερβολικοί ελιγμοί. Ωστόσο, χρειάζεται μια πλήρης έρευνα για να καταλάβουμε γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία», είπε.

Ένας άλλος εμπειρογνώμονας είπε στο Fox 5 ότι σε περίπτωση που οι λεπίδες του ρότορα κόπηκαν από την ουρά του αεροσκάφους, το ελικόπτερο ήταν καταδικασμένο.

«Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτό το αεροσκάφος να έχει κάνει ποτέ κανονική προσγείωση. Επρόκειτο να συντριβεί», είπε ο Τριστάνι, προσθέτοντας ότι εν προκειμένω, όπως φαίνεται να έγιναν τα πράγματα, το ελικόπτερο ήταν σαν ένα τούβλο που πέφτει.

