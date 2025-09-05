NBC: Σχέδιο για ουδέτερη ζώνη στην Ουκρανία υπό αμερικανική επιτήρηση με drones

Τα σχέδια σχετικά με τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας στην Ουκρανία ψάχνει η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό NBC News, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ αξιοποιώντας δορυφόρους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες τεχνολογικές δυνατότητες, θα μπορούσα να αναλάβουν την ηγεσία στην παρακολούθηση αυτής της ζώνης (buffer zone).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία «νεκρή ζώνη» στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε ότι αυτή η ζώνη θα ήταν «νεκρή», με τα σύνορα της να μην έχουν καθοριστεί ακόμη, ενώ η φύλαξή της ενδέχεται να ανατεθεί σε στρατεύματα χωρών εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπαγκλαντές, ώστε να αποφευχθεί η άμεση εμπλοκή της Συμμαχίας, ζήτημα που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ επισήμαναν ότι δεν έχουν σκοπό να αναπτύξουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, ενώ αμερικανικό δημοσίευμα ανέφερε ότι η Τουρκία θα αναλάβει ρόλο-κλειδί στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την ελεύθερη ροή εμπορευμάτων και αποτρέποντας τυχόν ρωσικές απόπειρες στραγγαλισμού της ουκρανικής οικονομίας.

Οι ίδιες πηγές του αμερικανικού ΜΜΕ, είπαν ότι οι συζητήσεις στο Πεντάγωνο τελούνται υπό τον στρατηγό Νταν Κέιν και περιλαμβάνουν επιπλέον συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Επίσης βρίσκεται στο τραπέζι συμφωνία ύψους έως 100 δισ. δολαρίων, που θα επέτρεπε στο Κίεβο να αγοράσει αμερικανικά οπλικά συστήματα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ουκρανικές καινοτομίες.