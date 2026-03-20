ΝΑΤΟ: Απόφαση απόσυρσης από το Ιράκ εν μέσω πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισαν σήμερα πολλαπλές πηγές, με το ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για «προσαρμογή» στην ανάπτυξή του στη χώρα αυτή.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στη διαδικασία «προσαρμογής» της ανάπτυξης της αποστολής του στο Ιράκ, αφού αξιωματούχοι ασφαλείας στη Βαγδάτη ανακοίνωσαν μια «προσωρινή» αποχώρηση από την επιχείρηση, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι προσαρμόζουμε την ανάπτυξή μας στο πλαίσιο της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ (…). Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας», τόνισε η Χαρτ σε ανακοίνωση, αρνούμενη να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για «λόγους ασφαλείας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ιράκ θα συνεχιστούν, «μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ».

«Ολόκληρη η αποστολή έχει αποσυρθεί» με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα Τούρκων και Ρουμάνων, επιβεβαίωσε ένας Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας. Τουλάχιστον 45 «Αμερικανοί στρατιωτικοί» έφυγαν από την ιρακινή βάση στο κέντρο της Βαγδάτης σήμερα πρωί, όπου βρίσκεται η μη πολεμική αποστολή του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε το 2018, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

«Πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση. Ανησυχούν για την κατάσταση», τόνισε ένας Ιρακινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ενημέρωσαν την κυβέρνηση και δεν υπάρχει διαφωνία» με τις ιρακινές αρχές, πρόσθεσε. Σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, μεταφέρονται εκτός Ιράκ.

«Η αποστολή συνεχίζεται αλλά μεταφέρεται», επιβεβαίωσε μια πηγή εντός του γαλλικού γενικού επιτελείου. Από τον Μάιο του 2025, αυτή η αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό τη διοίκηση Γάλλου στρατηγού.

Η Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μια μη πολεμική αποστολή που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δυνατοτήτων, η οποία ξεκίνησε το 2018. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες» προσωπικό από διάφορες χώρες μέλη της Συμμαχίας, καθώς και την Αυστρία και την Αυστραλία.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα, στοχεύοντας βάσεις που στεγάζουν στρατιωτικό προσωπικό, διπλωματικές αποστολές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.