Μπριζίτ Μπαρντό: Στις 7 Ιανουαρίου στο Σαν Τροπέ η κηδεία της – Θα ταφεί δίπλα στην θάλασσα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών, ετοιμάζεται για το τελευταίο της ταξίδι. Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Τροπέ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από το Ίδρυμα που φέρει το όνομά της, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σεν Τροπέ. Παρά την παγκόσμια εμβέλεια της προσωπικότητάς της, η ίδια η διαδικασία της ταφής θα πραγματοποιηθεί σε αυστηρά κλειστό κύκλο, διαφυλάσσοντας την ιδιωτικότητα των τελευταίων στιγμών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα εμπνέομαι πάντα από εκείνη»

Η δημοτική αρχή έχει μεριμνήσει ώστε η τελετή να πάρει δημόσιο χαρακτήρα, τοποθετώντας γιγαντοοθόνες στο κεντρικό λιμάνι και στην ιστορική πλατεία Λις, επιτρέποντας στους αμέτρητους θαυμαστές της να παρακολουθήσουν την ακολουθία σε ζωντανή μετάδοση.

Η Μπριζίτ Μπαρντό θα αναπαυθεί τελικά σε ένα κοιμητήριο που αγκαλιάζεται από τη θάλασσα, στο θέρετρο που επέλεξε ως μόνιμη κατοικία της από τη στιγμή που εγκατέλειψε τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Αν και η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο του σπιτιού της, οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας του Βαρ διευκρίνισαν ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ το απαραίτητο επίσημο αίτημα για μια τέτοια εξαίρεση, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η λύση του παραθαλάσσιου νεκροταφείου.

Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε για τους κατοίκους του Σεν Τροπέ μια οικεία φιγούρα, μια γυναίκα που αφιέρωσε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της στην απόλυτη προστασία των ζώων.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την ως έναν θρύλο του αιώνα και σύμβολο μιας ελεύθερης ύπαρξης, ενώ οι γείτονές της τη μνημονεύουν ως έναν άνθρωπο σπάνιας καλοσύνης που προτιμούσε τη συντροφιά των σκύλων και των αλόγων της από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την κηδεία, προγραμματίζεται μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση μνήμης, δίνοντας την ευκαιρία σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία και στους οπαδούς του έργου της να τιμήσουν την γυναίκα που άλλαξε για πάντα την εικόνα της Γαλλίας στον κόσμο.