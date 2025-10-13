Μπενιαμίν Νετανιάχου: Γιατί απουσίασε από τη Σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να μην παραστεί στη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα, όπου υπεγράφη η ιστορική συμφωνία.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, ο Νετανιάχου προτίμησε να μην δώσει το παρών προκειμένου να αποφύγει τις εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς η συμμετοχή του στο ίδιο τραπέζι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στη συντηρητική του βάση.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει πως η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα πρέπει να έχει κανέναν ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, εξισώνοντάς την ουσιαστικά με τη Χαμάς και απορρίπτοντας τη λύση των δύο κρατών που προωθεί η διεθνής κοινότητα.

Ένας επιπλέον λόγος για την απουσία του ήταν και η παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο, με τον οποίο οι σχέσεις του είναι εξαιρετικά τεταμένες, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έχει στο παρελθόν παρομοιάσει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Παρότι η μη συμμετοχή του θεωρήθηκε αναμενόμενη, η απουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα βαθιά ρήγματα και τις εντάσεις που εξακολουθούν να διχάζουν τη Μέση Ανατολή, ακόμη και σε μια στιγμή που υπογράφεται συμφωνία ειρήνης.