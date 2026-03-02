Μπαράζ εκρήξεων στην Δυτική Τεχεράνη – Πλήγμα στην έδρα του Οργανισμού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη δυτική Τεχεράνη γύρω στις 16:15 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας), τόνισαν μέσα ενημέρωσης του Ιράν και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, τρίτη ημέρα του πολέμου του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις, «η καθεμία συνοδευόμενη από δύο έως τρεις άλλες εκρήξεις», ακούστηκαν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη για το ποιοι ήταν οι στόχοι των επιθέσεων.

Οι εφημερίδες Shargh, Ham Mihan και Etemad ανέφεραν επίσης τις εκρήξεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε νωρίτερα ότι επιθέσεις είχαν στόχο την έδρα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

«Το κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, που βρίσκεται στην οδό Ιρανσχάχρ στο κέντρο της Τεχεράνης, δέχτηκε επίθεση», τόνισε το ISNA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του οργανισμού, Σεβρίν Ταμπριζί.

«Συνάδελφοί μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα», πρόσθεσε.

Μέση Ανατολή: “Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν” λέει το IDF

Σε νέες εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις στην Τεχεράνη προχώρησε το Ισραήλ εναντίον στόχων του Ιρανικού καθεστώτος, ανακοίνωσε το IDF καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή κλιμακώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήχοι εκρήξεων αναφέρονται σε διάφορα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι εκρήξεις, που συνεχίζονται, συγκλόνισαν κτίρια κατοικιών στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας και ακούστηκαν στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «νέο μεγάλης κλίμακας πλήγμα» στην «καρδιά» της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις σε δύο μέτωπα καθώς ανέφερε σήμερα (2/3) χτυπήματα στην Βυρητό βάζοντας στο στόχαστρο μέλη της Χεζμπολάχ.

Προηγουμένως, η ηγεσία του IDF ανακοίνωσε νέα πλήγματα στην ηγεσία του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρυχηθμό του Λιονταρίου».