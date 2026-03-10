Μπαχρέιν: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Μανάμα
Αναφορές για ιρανικές επιθέσεις
Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από τη Μανάμα, καθώς το Ιράν συνεχίζει την εκστρατεία αντιποίνων στην περιοχή του Κόλπου.
Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, το Μπαχρέιν έχει δεχθεί ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, εξαιτίας των οποίων δύο άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/vBcMHLoNz4— وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 10, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις