Μπαχρέιν: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Μανάμα

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από τη Μανάμα, καθώς το Ιράν συνεχίζει την εκστρατεία αντιποίνων στην περιοχή του Κόλπου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, το Μπαχρέιν έχει δεχθεί ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, εξαιτίας των οποίων δύο άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές.

