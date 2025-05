Ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, μετά την άφιξη του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούτιν αναμένεται να ενημερώσει – μεταξύ άλλων – τον Κινέζο ομόλογό του για την εξέλιξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

«Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω όλους στη Μόσχα. Είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά και εκτιμώ ειλικρινά την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας προσωπικά και απευθείας. Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, σας είμαι ευγνώμων που, όπως και πριν από δέκα χρόνια κατά τη διάρκεια μιας άλλης επετείου, επιλέξατε να μας επισκεφθείτε και να συμμετάσχετε στον εορτασμό της 80ής επετείου της ιερής Μεγάλης Νίκης της χώρας μας.

Αύριο, κατά τη διάρκεια της τελετής στην Κόκκινη Πλατεία, θα συμμετάσχει παρέλαση στρατιωτών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Από ό,τι γνωρίζω, θα είναι η μεγαλύτερη ξένη στρατιωτική δύναμη που θα συμμετάσχει στην παρέλαση» είπε ο Πούτιν, υποδεχόμενος τον Σι.

Όπως σημείωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι συζητήσεις θα διεξαχθούν σε διαφορετικές μορφές. Έτσι, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση σε στενό πλαίσιο, διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών και επικοινωνία μεταξύ των ηγετών των κρατών σε μορφή τετ-α-τετ.

