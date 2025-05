Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποίησε πως θα «εκδικηθεί» τους θανάτους εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας, τα οποία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί, έγιναν σε ανταπόδοση για την πρόσφατη επίθεση στο Κασμίρ, αφήνοντας να εννοηθεί πως απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση των χειρότερων εχθροπραξιών των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια.

Η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν χθες Τετάρτη πυρά πυροβολικού μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από την ινδική πολεμική αεροπορία τη νύχτα. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πακιστανική πλευρά και άλλοι 12 στην ινδική — πρόκειται για την πιο σοβαρή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στις δυο πυρηνικές δυνάμεις εδώ και δυο δεκαετίες.

«Δεσμευόμαστε πως θα εκδικηθούμε κάθε ρανίδα αίματος αυτών των μαρτύρων», διεμήνυσε χθες βράδυ ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ σε διάγγελμά του προς το έθνος.

Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ κατηγόρησε τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι πως διέταξε τους βομβαρδισμούς για να ενισχύσει τη δημοτικότητά του, προσθέτοντας πως το Ισλαμαμπάντ «δεν θα αργήσει» να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του.

Αφότου ένοπλοι σκότωσαν 26 ανθρώπους στην Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, την 22η Απριλίου, οι δυο χώρες της νότιας Ασίας, αντίπαλες μετά την ανεξαρτησία τους, τον πολυαίμακτο χωρισμό των πάλαι ποτέ βρετανικών Ινδιών το 1947, δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν πυρά.

Αλλά η κλιμάκωση της έντασης μεταμορφώθηκε σε στρατιωτική σύγκρουση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μετά την οποία υπήρξαν προσφορές για μεσολάβηση από το Πεκίνο κι από το Λονδίνο, ενώ η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Μόσχα, η Ουάσιγκτον, το Παρίσι και άλλοι απηύθυναν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

«Θέλω να σταματήσουν. Και ελπίζω πως θα μπορέσουν να σταματήσουν τώρα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πυρά πυροβολικού κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους στο Κασμίρ μετά τα πλήγματα της ινδικής αεροπορίας στο πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για την επίθεση στην Παχαλγκάμ.

Ο ινδός υπουργός Άμυνας Ράζνατ Σιγκ επανέλαβε ότι τα πυραυλικά πλήγματα στοχοποίησαν μόνο «τρομοκρατικές υποδομές», που κατ’ αυτόν επελέγησαν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί να υπάρξουν θύματα μεταξύ του «άμαχου πληθυσμού».

Το Νέο Δελχί διαβεβαίωσε πως κατέστρεψε εννιά τοποθεσίες όπου βρίσκονταν μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Λασκάρ-ι-Τάιμπα (LeT), στην οποία επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο ινδικό Κασμίρ, για την οποία ουδέποτε υπήρξε ανάληψη της ευθύνης.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τη LeT, κάτι που η κυβέρνηση του Πακιστάν διαψεύσει κατηγορηματικά.

Οι ινδικοί πύραυλοι έπεσαν βροχή σε έξι πόλεις στο πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ και στο πακιστανικό Παντζάμπ κι οι ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν άφησαν πίσω 31 νεκρούς και 57 τραυματίες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του πακιστανικού στρατού. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 26 αμάχους νεκρούς.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε χθες βράδυ πως η αύξηση του αριθμού των θυμάτων οφείλεται σε «απρόκλητα πυρά της Ινδίας στη γραμμή οροθεσίας και παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις πρόσθεσαν ότι ινδικά πλήγματα προκάλεσαν επίσης ζημιά σε υδροηλεκτρικό φράγμα στο Κασμίρ.

Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε ακόμη πως «κατέρριψε πέντε ινδικά αεροσκάφη» στον ινδικό εναέριο χώρο αφού επιτέθηκαν στην πακιστανική επικράτεια. Πηγή προσκείμενη στην ινδική αεροπορία ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «συνετρίβησαν» τρία μαχητικά αεροσκάφη για λόγους που δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Από την πλευρά της η Ινδία έκανε λόγο για 12 νεκρούς και 38 τραυματίες στο χωριό Πουντς, στο ινδικό Κασμίρ, που χτυπήθηκε από πολλές πακιστανικές οβίδες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

«Μας ξύπνησαν πυρά (…) έβλεπα οβίδες να πέφτουν», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI) κάτοικος του Πουντς, ο Φαρούκ.

Σφοδρές εκρήξεις συντάραξαν μέσα στη νύχτα τα περίχωρα της Σριναγκάρ, της μεγαλύτερης πόλης του ινδικού τμήματος του Κασμίρ.

Στην άλλη πλευρά των de facto συνόρων του Κασμίρ, ο Μοχάμεντ Σαλμάν, που ζει σε ισλαμικό τέμενος το οποίο χτυπήθηκε από ινδικούς πυραύλους στη μεγάλη πόλη Μουζαφαραμπάντ, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως επικράτησε «πανικός».

Άρχισαν κηδείες θυμάτων. Στη Μουζαφαραμπάντ, δεκάδες πακιστανοί, με σκυμμένα κεφάλια γύρω από ξύλινο φέρετρο, απέτισαν τον ύστατο χαιρετισμό σε θύμα.

Σε τοποθεσία που χτυπήθηκε, στρατιωτικοί παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών ανεπτυγμένοι στην περιοχή επιθεωρούσαν τις ζημιές.

«Η επίθεση που διεξήχθη την περασμένη νύχτα από την Ινδία εγείρει κίνδυνο ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ινδικής διπλωματίας Σουμπραμάνιαμ Τζαϊσανκάρ πολλαπλασίασε τις τηλεφωνικές επαφές του —με την Ιαπωνία, με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με την Ισπανία— για να ενημερώσει σχετικά με τα πλήγματα.

Ένας από τους στόχους ήταν το τζαμί Σουμπχάν, στην Μπαχαβαλπούρ, στην πακιστανική Παντζάμπ, που συνδεόταν σύμφωνα με την ινδική κατασκοπεία με οργανώσεις συνδεόμενες με τη LeT, στην οποία η Ινδία επιρρίπτει, πέραν της επίθεσης της 22ης Απριλίου, τις αιματηρές συντονισμένες επιθέσεις στη Βομβάη το 2008, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 166 ανθρώπους.

Κάπου 200 Πακιστανοί συμμετείχαν σε διαδήλωση χθες στη νότια πόλη Χαϊντεραμπάντ, καίγοντας ινδικές σημαίες και πορτρέτα του ινδουιστή υπερεθνικιστή πρωθυπουργού Μόντι.

Στο Νέο Δελχί, τα ινδικά αντίποινα προκάλεσαν ικανοποίηση σε αρκετούς. Ο πρωθυπουργός Μόντι «εκδικήθηκε τους νεκρούς» της 22ης Απριλίου, είπε οδηγός στο AFP.

Για τον Πραβίν Ντόντι του κέντρου μελετών International Crisis Group, η κλιμάκωση έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο «υψηλότερο» από την πιο πρόσφατη το 2019 και οι δυνητικές συνέπειες είναι «φρικτές». Εκείνη τη χρονιά, ο ινδικός στρατός είχε επίσης προχωρήσει σε πλήγματα στο πακιστανικό έδαφος έπειτα από φονική επίθεση εναντίον στρατιωτικών οχηματοπομπών στο Κασμίρ.

Εν τω μεταξύ, μια έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Λαχόρη του ανατολικού Πακιστάν το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV και έναν αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Τα πρώτα στοιχεία δεν έχουν ξεκαθαρίσει την αιτία της έκρηξης ή τυχόν θύματα, ωστόσο η περιοχή έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Something hit Naval college besides #Askari 5. Sirens are #lahore

One 1x Drone intercept in #Walton road.#IndiaPakistanWar#Pakistan#PakistanZindabadpic.twitter.com/XN8HkYsi4S