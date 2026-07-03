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Παλαιά Φώκαια: Καρέ καρέ η κατάσβεση της φωτιάς σε σκάφος (Βίντεο)

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Παλαιά Φώκαια: Καρέ καρέ η κατάσβεση της φωτιάς σε σκάφος (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:16

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς σε σκάφος που ξέσπασε στην Παλαιά Φώκαια.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε yacht, ανοιχτά του όρμου της Παλαιάς Φώκαιας και έσβησε από το νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, τύπου RAFNAR (FIFI 45), το οποίο εδρεύει στον νέο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Λαυρίου.

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Οι διασωθέντες, αφού περισυλλέχθηκαν από παραπλεον Ι/Φ, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ΠΛΣ στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας όπου διενεργείται προανάκριση.

Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για έναν 63χρονο κυβερνήτη και τρεις 22χρονους. Το Τ/Χ σκάφος έχει βυθιστεί.

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