Μία εκδήλωση για τον διαγωνισμό Miss Universe μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης, όταν η εν ενεργεία νικήτρια, Βικτόρια Θίλβινγκ, αποχώρησε θεαματικά ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η αιτία ήταν η δημόσια επίπληξη και προσβολή της Μις Μεξικό, Μελίσα Φλόρες Μπος, από τον πρόεδρο του οργανισμού, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά στις κάμερες, όταν ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε από τη Μις Μεξικό να σηκωθεί και να λογοδοτήσει για την απουσία της από μία πρόσφατη φωτογράφιση χορηγών.

Η Μελίσα Φλόρες Μπος, φανερά αμήχανη, αντέδρασε τονίζοντας ότι δεν είναι σωστό να την επιπλήττουν δημόσια.

Η απάντησή της προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του προέδρου, ο οποίος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πληροφορίες που διέρρευσαν, την αποκάλεσε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «χαζή».

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM November 4, 2025

Όταν η Μις Μεξικό επέμεινε να υπερασπιστεί τη θέση της, ο Ιτσαραγκρισίλ φέρεται να έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να τη συνοδεύσει εκτός αίθουσας, τερματίζοντας άδοξα τη συμμετοχή της στην εκδήλωση.

Η χειρονομία του προέδρου πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις από πολλές συμμετέχουσες. Αρκετές καλλονές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν μαζικά από την εκδήλωση, αψηφώντας τις εκκλήσεις του Ιτσαραγκρισίλ να παραμείνουν.

Η πιο εμφατική κίνηση, ωστόσο, ήταν αυτή της νικήτριας του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ, η οποία, φεύγοντας, δήλωσε στους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω:

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοια συμπεριφορά. Το να ταπεινώνεις μια άλλη γυναίκα είναι πέρα από κάθε έννοια σεβασμού. Παίρνω το παλτό μου και φεύγω». Day 3 Eskandalo.

Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/PahDM5QSrI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 4, 2025

Η κίνηση της Βικτόρια Θίλβινγκ χαιρετίστηκε από πολλούς στα κοινωνικά δίκτυα ως μια «ιστορική στιγμή» για το Miss Universe, τονίζοντας ότι αποτελεί μια γενναία υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των γυναικών.

Ωστόσο, υπήρξαν και επικριτές που τη θεώρησαν παραβίαση του πρωτοκόλλου και διακοπή μιας επίσημης διοργάνωσης.