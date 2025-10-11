Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μισισίπι: Μακελειό σε αγώνα ποδοσφαίρου – 4 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι μέχρι στιγμής

Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 12, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι σοβαρά, έπειτα από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μισισίπι των ΗΠΑ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10) σημειώθηκε η επίθεση, στην κεντρική οδό της πόλης Λίλαντ, του Μιισισίπι – 190 χλμ βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Τζάκσον, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Τζον Λι στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Μάλιστα ο δήμαρχος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου απαιτούσε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 μ.μ. για τους κατοίκους κάτω των 21 ετών και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12 π.μ. για τους κατοίκους άνω των 21 ετών.

Αεροπορικώς σε κοντινά νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και το Baptist Medical Center στο Τζάκσον, αν και οι αρχές δεν μπόρεσαν να αποκαλύψουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Μεχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε έχουν συλληφθεί ύποπτοι. Σύμφωνα με τον Lee, η τραγωδία συνέβη εν μέσω των εορτασμών της πόλης για την επιστροφή των αποφοίτων.

Η κοινότητα του Leland με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, γιόρταζε χτες τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή των αποφοίτων νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

