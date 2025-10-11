Μισισίπι: Μακελειό σε αγώνα ποδοσφαίρου – 4 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 12, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι σοβαρά, έπειτα από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μισισίπι των ΗΠΑ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10) σημειώθηκε η επίθεση, στην κεντρική οδό της πόλης Λίλαντ, του Μιισισίπι – 190 χλμ βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Τζάκσον, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Τζον Λι στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Leland, Mississippi homecoming game shooting:



– Shooting occurred during gathering after the game



– 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons



– At least 4 killed, 16 injured



– 4 in critical condition



(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo— Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

Μάλιστα ο δήμαρχος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου απαιτούσε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 μ.μ. για τους κατοίκους κάτω των 21 ετών και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12 π.μ. για τους κατοίκους άνω των 21 ετών.

Αεροπορικώς σε κοντινά νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και το Baptist Medical Center στο Τζάκσον, αν και οι αρχές δεν μπόρεσαν να αποκαλύψουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Breaking! 4 KILLED and 12 WOUNDED in deadly mass #SHOOTING at #Mississippi High School



4 of the wounded were airlifted to a local hospital in city of Leland



Investigation is ongoing says Mayor John Lee pic.twitter.com/H54DpwspPZ— Michael Ashura (@MichaelAshura) October 11, 2025

Μεχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε έχουν συλληφθεί ύποπτοι. Σύμφωνα με τον Lee, η τραγωδία συνέβη εν μέσω των εορτασμών της πόλης για την επιστροφή των αποφοίτων.

Η κοινότητα του Leland με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, γιόρταζε χτες τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή των αποφοίτων νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.