Τέξας: 10χρονη σώζει από πνιγμό τον 7χρονο αδερφό της (Βίντεο)

Μία 10χρονη από το Τέξας έσωσε τον 7χρονο αδελφό της από πνιγμό, την ώρα που έκαναν μαζί τραμπολίνο.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η 10χρονη Λία και ο αδελφός της Λόγκαν, έπαιζαν ένα παιχνίδι στο οποίο έτρωγαν καραμέλες όσο πηδούσαν στο σπίτι τους στην περιοχή Lavon στο Τέξας των ΗΠΑ. Ο 7χρονος Λόγκαν άρχισε να πνίγεται μόλις έβαλε μια από τις καραμέλες στο στόμα του και προσπάθησε να την καταπιεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδελφή του ωστόσο τον βοήθησε να βγάλει την καραμέλα. Σημειώνεται ότι τα παιδιά βιντεοσκοπούσαν το παιχνίδι τους, συνεπώς και τη στιγμή του παραλίγο πνιγμού του Λόγκαν.

Συγκεκριμένα το βίντεο δείχνει τα αδέλφια να πηδούν σε ένα τραμπολίνο στην αυλή του σπιτιού τους, όταν ξεκίνησε να πνίγεται ο 7χρονος. Ο ανήλικος φαίνεται στο βίντεο να σταματάει απότομα το παιχνίδι και να πιάνει το στήθος του, διότι η καραμέλα κόλλησε στο λαιμό του.

Άμεσα η 10χρονη Λία ξεκίνησε να χτυπάει την πλάτη του και να του κάνει την τεχνική Χάιμλιχ. Η καραμέλα βγήκε από το στόμα του, ανακουφίζοντας τον Λόγκαν από την ταλαιπωρία.

Η τοπική αστυνομία της περιοχής Lavon μοιράστηκε το βίντεο, η οποία αποκάλυψε ότι η Λία έμαθε την τεχνική Χάιμλιχ που σώζει ζωές από έναν ειδικό για baby – sitting και από τη μητέρα της.

Μιλώντας στο NBC News, η μητέρας της, Χέδερ Τζέιμς είπε: «Ήταν δύσκολο να δω το βίντεο». Στη συνέχεια συμπλήρωσε «Όσο και αν πονάει η καρδιά μου να το βλέπω, είμαι τόσο περήφανη για αυτήν».

Σημειώνεται ότι η Χέδερ είναι μέλος του τμήματος ειδικών προγραμμάτων του Αστυνομικού Τμήματος Lavon, το οποίο διδάσκει διάφορα μαθήματα διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλυψε ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό αλλά είπε ότι η Lia έτρεξε να της τα πει όλα αμέσως. Από την πλευρά του ο μικρός Λόγκαν της «ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναμπεί στο τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».