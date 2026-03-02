Μήνυμα Ερντογάν για το Ιράν: «Είναι αδέρφια μας – Οι επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια ακόμη φορά στάθηκε στο πλευρό του Ιράν και αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε μέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, των κομματικών συμβουλίων, της Επαρχιακής Οργάνωσης της Άγκυρας και των προέδρων των περιφερειών στο Συνεδριακό Κέντρο του Κόμματος AK τόνισε πως οι επιθέσεις στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar https://t.co/tn0LWfWKjP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2026

«Ζούμε σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και απαιτητικές περιοχές του κόσμου. Η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων, των κρίσεων και των συγκρούσεων που κυριαρχούν σήμερα στη διεθνή ατζέντα συμβαίνουν στη γεωγραφία μας. Για παράδειγμα, το παλαιστινιακό ζήτημα, μια πληγή στην καρδιά του μουσουλμανικού κόσμου που δεν έχει επουλωθεί, συνεχίζει να αιμορραγεί εδώ και 80 χρόνια. Μετά από σφαγές που στοίχισαν δεκάδες χιλιάδες ζωές, οι αδελφοί και οι αδελφές μας στη Γάζα αγωνίζονται να επιβιώσουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η αιματοχυσία στο Σουδάν ραγίζει τις καρδιές όλων μας. Δυστυχώς, η σταθερότητα δεν έχει εδραιωθεί πλήρως στον Λίβανο» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας για να προσθέσει:

«Στη γειτονική μας Συρία, μετά από 13,5 χρόνια καταπίεσης που κόστισαν τη ζωή σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους, οι άνθρωποι αγωνίζονται έντονα να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να βρουν την ειρήνη. Στο βορρά μας, παρά όλες τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που βρίσκεται τώρα στον πέμπτο χρόνο του, ο δρόμος προς την ειρήνη δεν έχει ακόμη ανοίξει. Η τεράστια περιοχή μας, που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, παλεύει με προβλήματα, εντάσεις και ατελείωτες κρίσεις.

Σε όλα αυτά, πρέπει να προσθέσουμε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του γείτονά μας Ιράν, οι οποίες παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο. Σε αυτές τις επιθέσεις, πολλοί από τους Ιρανούς αδελφούς και αδελφές μας, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, στρατιωτικών αξιωματούχων και αθώων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους. Προσεύχομαι στον Παντοδύναμο Θεό να φέρει έλεος σε όλους τους Ιρανούς αδελφούς και αδελφές μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις επιθέσεις και, εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον ιρανικό λαό. Ως γείτονες και αδελφοί και αδελφές τους, συμμεριζόμαστε τον πόνο του ιρανικού λαού».

Από εκεί και πέρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «όπως σε κάθε πόλεμο, είμαστε βαθιά λυπημένοι που ολόκληρο το βάρος της σύγκρουσης πέφτει στους αμάχους και στα αθώα παιδιά που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη κιόλας ημέρα, η Τουρκία προσπάθησε να βρει μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, μαζί με τις φίλες και αδελφές χώρες μας στην περιοχή, για να αποτρέψουμε την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των μερών. Ωστόσο, το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προέκυψε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ερντογάν: Μπαράζ συναντήσεων και επικοινωνιών με ξένους ηγέτες

«Με τις προκλήσεις του Ισραήλ, που ευδοκιμεί στο αίμα και το χάος, η διαφωνία μεγάλωσε και μετατράπηκε σε μια έντονη σύγκρουση. Τα αδέρφια μας στον Κόλπο επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τα αμοιβαία αντίποινα. Μετά από αυτό, αναλάβαμε αμέσως δράση. Από το Σάββατο, έχουμε πραγματοποιήσει εκτενείς συναντήσεις με πολλούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, του Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ, του Εμίρη του Κουβέιτ Σεΐχη Μεσάαλ, του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, του Πρίγκιπα Διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, της Καγκελαρίου της Γερμανίας Μερτς και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εκτός από την έκφραση των συλλυπητών μας στους αδελφούς μας στον Κόλπο, συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τον πόλεμο. Θα εντείνουμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή μας.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι το εξής: Ως έθνος, θέλουμε για τους γείτονές μας αυτό που θέλουμε και για τους εαυτούς μας. Σε καμία στιγμή της ιστορίας μας δεν έχουμε μείνει αδιάφοροι για τις πυρκαγιές στα σπίτια των γειτόνων μας. Ακολουθούμε μια πολιτική αρχών, έντιμη και ειρηνική που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Όλοι γνωρίζουν πόσο ειλικρινά έχουμε ξεκινήσει αυτή την πορεία για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα εδώ και 23 χρόνια και πώς ακολουθούμε μια πολιτική που παρακολουθεί τη διεθνή πολιτική. Η νομιμότητα αυτών των προσπαθειών, τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα, γίνεται πολύ καλύτερα κατανοητή σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης. Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία, να σταματήσουν τα δάκρυα και η περιοχή μας να επιτύχει επιτέλους τη διαρκή ειρήνη που λαχταρά εδώ και χρόνια. Ειδικά κατά τη διάρκεια αυτού του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού, δεν θέλουμε να βλέπουμε συγκρούσεις, πόλεμο, ένταση και σφαγές δίπλα μας. Η στάση μας ενάντια στις παράνομες επιθέσεις που στοχεύουν το Ιράν είναι επίσης προς αυτή την κατεύθυνση. Το Ιράν είναι γείτονάς μας. Ο ιρανικός λαός, με τον οποίο ζούμε ειρηνικά και με ασφάλεια από το 1639, είναι αδέρφια μας, όπως και άλλοι λαοί στην περιοχή. Ζούμε δίπλα-δίπλα ειρηνικά εδώ και αιώνες. Αν το επιτρέψει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να ζούμε ειρηνικά και ήρεμα με τους Ιρανούς αδελφούς μας για πολλούς ακόμη αιώνες.

Προτεραιότητά μας είναι να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε την πόρτα στον διάλογο. Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: Εάν δεν γίνει η απαραίτητη παρέμβαση, αυτή η σύγκρουση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες που θα δημιουργήσει μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, η φωτιά πρέπει να σβήσει πριν εξαπλωθεί περαιτέρω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης διαδικασίας, λαμβάνουμε επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας μας και των πολιτών μας. Αναλύουμε προσεκτικά κάθε εξέλιξη χωρίς να παραβλέπουμε καμία πιθανότητα. Εξετάζουμε και αναλύουμε κάθε περιστατικό μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι μονάδες ασφαλείας και πληροφοριών μας παρακολουθούν ήδη στενά τις εξελίξεις επί τόπου. Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάθει καμία ζημιά ούτε μια τρίχα από τα 86 εκατομμύρια πολίτες μας, εκπληρώνουμε το καθήκον και την ευθύνη μας κατά γράμμα».