Μινεάπολη: “Δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους πράκτορες” – Αυτόπτες μάρτυρες για τον θάνατο του 37χρονου

Νέο κύμα διαδηλώσεων ξέσπασε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, το απόγευμα του Σαββάτου, από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού κατέθεσαν ενόρκως ότι δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους ενστόλους, αντικρούοντας ευθέως τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πυροβολισμός που τον άφησε νεκρό, έγινε σε αυτοάμυνα.

Οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων περιλαμβάνονται σε ένορκες βεβαιώσεις που κατατέθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι. Οι βεβαιώσεις αποτελούν μέρος αγωγής που κατέθεσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση American Civil Liberties Union (ACLU) εκ μέρους διαδηλωτών της Μινεάπολης κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων που συντονίζουν την καταστολή μεταναστών στην πόλη.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα – η οποία φορούσε ροζ παλτό και βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Πρέτι τη στιγμή των πυροβολισμών – παρουσιάστηκε στις Αρχές ως «ψυχαγωγός παιδιών με ειδίκευση στο face painting». Όπως ανέφερε, βρέθηκε στο σημείο καθ’ οδόν προς την εργασία της, τονίζοντας ότι «παρακολουθώ όσα συμβαίνουν στην κοινότητά μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταγράφεται αυτό που κάνει η ICE στους γείτονές μου».

Η μάρτυρας περιέγραψε σκηνές έντασης, λέγοντας ότι ο Άλεξ Πρέτι έσπευσε να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο και την οποία οι πράκτορες είχαν σπρώξει στο έδαφος. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ομοσπονδιακός πράκτορας ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον Πρέτι όσο και τη γυναίκα που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η ίδια κατέθεσε ότι δεν είδε σε καμία στιγμή τον Πρέτι να κρατά όπλο. «Οι πράκτορες τράβηξαν τον άνδρα στο έδαφος. Δεν τον είδα να τους αγγίζει – δεν ήταν καν στραμμένος προς το μέρος τους. Δεν φαινόταν να αντιστέκεται, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο. Τον πέταξαν κάτω. Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν στο έδαφος και άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές… Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε. Ήμουν σε απόσταση ενάμισι μέτρου και τον πυροβόλησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώτος μάρτυρας είναι γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της μοιραίας στιγμής, ενώ ο δεύτερος είναι 29χρονος γιατρός που κατοικεί κοντά στο σημείο και ανέφερε ότι αρχικά του απαγορεύτηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες να προσφέρει ιατρική βοήθεια στον τραυματία. Τα ονόματα και των δύο μαρτύρων έχουν διαγραφεί από τα δημόσια έγγραφα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με κάμερα. Προσπαθούσε απλώς να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος», σημείωσε, εκφράζοντας τον φόβο της ότι οι αρχές την αναζητούν.

«Δεν έλεγξαν σφυγμό και δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ»

Ο δεύτερος μάρτυρας, 29χρονος γιατρός, κατέθεσε ότι παρακολούθησε το περιστατικό από το παράθυρο του διαμερίσματός του. Όπως ανέφερε, πριν από τους πυροβολισμούς είδε τον Πρέτι να φωνάζει προς τους πράκτορες, αλλά «δεν τον είδα να τους επιτίθεται ή να κρατά οποιοδήποτε είδος όπλου».

Μετά τον πυροβολισμό, ο γιατρός προσπάθησε να προσφέρει ιατρική βοήθεια, αλλά αρχικά του απαγορεύτηκε η πρόσβαση. «Στην αρχή οι πράκτορες της ICE δεν με άφηναν να πλησιάσω. Κανείς από αυτούς δεν παρείχε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και μπορούσα να καταλάβω ότι το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση», κατέθεσε.

Όταν τελικά του επετράπη να πλησιάσει, δήλωσε ότι αντί να ελέγξουν σφυγμό ή να κάνουν ΚΑΡΠΑ, οι πράκτορες «φαίνονταν να μετρούν τα τραύματα από σφαίρες». Σύμφωνα με την ιατρική του εκτίμηση, ο Πρέτι είχε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του θώρακα και ένα ακόμη πιθανό τραύμα στον λαιμό. «Έλεγξα για σφυγμό, αλλά δεν ένιωσα κανέναν», κατέθεσε.

Οι μαρτυρίες αυτές, σε συνδυασμό με οπτικό υλικό που έχει εξετάσει ο Guardian, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και ο διοικητής της Συνοριακής Περιπολίας Γκρεγκ Μποβίνο, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον Πρέτι «οπλισμένο δράστη» που πλησίασε τους πράκτορες «απειλώντας να τους σφαγιάσει».