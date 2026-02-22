Μεξικό: Χάος μετά την εξόντωση μεγάλου βαρόνου ναρκωτικών – Φωτιές και οδοφράγματα από τα καρτέλ, δείτε βίντεο

Εικόνες χάους και τρόμου εξελίσσονται στο Μεξικό μετά την εξόντωση μεγάλο βαρόνου των ναρκωτικών στην περιοχή του Χαλίσκο.

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε σήμερα τον πανίσχυρο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις, με εκτεταμένα επεισόδια, οδοφράγματα και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα. Το CJNG θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς, με εκτεταμένη δράση στη διακίνηση κοκαΐνης, φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2— El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα κρατίδια Χαλίσκο και Γκουαναχουάτο, καταγράφηκαν επιθέσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Καμένα φορτηγά και λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν για να αποκλειστούν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας.

🚨BREAKING: Puerto Vallarta has ERUPTED into full-scale cartel violence following the reported killing of El Mencho, kingpin of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), by Mexican forces today.



Roads blocked with burning vehicles, car bombings reported, thick smoke over the… pic.twitter.com/G51fJ2W2eu— Walter Curt (@wcdispatch) February 22, 2026

Χάος επικράτησε και στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. Αναφορές έκαναν λόγο για πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την εκκένωση τερματικών σταθμών και τη διακοπή λειτουργιών. Έντρομοι ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους χώρους αναμονής, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Omg pic.twitter.com/FfGqqvg18u ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 22, 2026

Μεξικό: Χαιρέτησαν τον θάνατο του Οσεγκέρα οι ΗΠΑ

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ανακοινώθηκε από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Νωρίτερα, ένοπλοι άνδρες απέκλεισαν με αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία πυρπόλησαν, πολλούς οδικούς άξονες στην Πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, αντιδρώντας σε μια επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή. Οι αποκλεισμοί των δρόμων επεκτάθηκαν και στη γειτονική Πολιτεία Μιτσοακάν, όπου δρα το καρτέλ του Οσεγκέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν» σχηματίστηκε το 2009 και εξελίχθηκε σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» και το κατηγορεί για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάντοου χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.