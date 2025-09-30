Μεσούτ Οζίλ: «Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων – Τέλος στους αποκλεισμούς των Τουρκοκυπρίων»

Με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μεσούτ Οζίλ, πήρε θέση υπέρ των Τουρκοκυπρίων αθλητών και του δικαιώματός τους να συμμετέχουν ισότιμα στον χώρο του αθλητισμού.

Ότι «ήρθε η ώρα για αντεπίθεση» απέναντι στα αθλητικά εμπάργκο δήλωσε ο παλαίμαχος διεθνής με ρίζες από την Τουρκία, ο οποίος τόνισε ότι εδώ και χρόνια εφαρμόζονται εις βάρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ο Μεσούτ Οζίλ συναντήθηκε τόσο με νεαρούς αθλητές όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρέθηκαν οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ο Οζίλ εξέφρασε την πρόθεσή του να προωθήσει το θέμα διεθνώς, με στόχο να φτάσει μέχρι την UEFA και τη FIFA, επιδιώκοντας την αναθεώρηση του σημερινού καθεστώτος αποκλεισμού.

Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι «ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων», καλώντας τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές αρχές να δώσουν λύση και να επιτρέψουν στους Τουρκοκύπριους να αγωνίζονται όπου θέλουν.

Υπενθυμίζεται ότι είναι έντονα πολιτικοποιημένος ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, στεκόμενος στο πλευρό του κουμπάρου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Οζίλ συναντήθηκε με τον Τατάρ – Ποιος είναι

Ο σημερινός ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι ο Ερσίν Τατάρτ, ενώ από το 2020 κατέχει το αξίωμα του λεγόμενου «προέδρου» του καθεστώτος στα κατεχόμενα της Κύπρου που αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Γεννήθηκε το 1960 στη Λευκωσία, σπούδασε οικονομικά στη Βρετανία και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας, όπου ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με τις επιδιώξεις της Άγκυρας έχει ταυτιστεί η πολιτική του στάση, διότι απορρίπτει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, όπως την έχει καθορίσει ο ΟΗΕ και προωθεί τη λύση δύο κρατών, ουσιαστικά τη μονιμοποίηση της διχοτόμησης.

Σημειώνεται ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επιθυμίες της ελληνοκυπριακής πλευράς και τη διεθνή νομιμότητα αυτή η θέση, αποτελώντας εμπόδιο στις προσπάθειες για επανένωση του νησιού. Για πολλούς Κυπρίους, ο Τατάρ εκφράζει περισσότερο τις επιδιώξεις της Τουρκίας παρά τα πραγματικά συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.

Η ανάρτηση του Οζίλ