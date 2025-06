Τρόμος προκλήθηκε σε εμπορικό κέντρο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας όταν ΙΧ μπήκε σε εμπορικό κέντρο καθώς ο οδηγός προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία.

Μάρτυρες περιέγραψαν στο 9news πως άκουσαν ουρλιαχτά την ώρα που το λευκό Landcruiser διέσχιζε με μεγάλη ταχύτητα το εμπορικό κέντρο. Το αυτοκίνητο καταγράφηκε σε βίντεο να σπάει ένα ζευγάρι γυάλινες πόρτες, προκειμένου να βγει από το εμπορικό κέντρο.

BREAKING: A major emergency is unfolding at Northland Shopping Centre. There are reports a car has driven through the centre. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/PpiqjetXDT