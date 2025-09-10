Μελόνι: “Πλήρης συμπαράσταση στην Πολωνία, μετά την απαράδεκτη παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία”
"Η Ιταλία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης"
H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε “την πλήρη συμπαράσταση της ιταλικής κυβέρνησης προς την Πολωνία μετά την σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση, από μέρους της Ρωσίας, του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως και εκείνου της Ατλαντικής Συμμαχίας “.
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε επίσης ότι “η Ιταλία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας -αρχίζοντας απο εκείνη της Ουκρανίας- και για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης”.
