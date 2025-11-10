Μελόνι: «Μέσα σε τρία χρόνια αποκαταστήσαμε την εικόνα του έθνους μας»

«Μέσα σε τρία χρόνια αποκαταστήσαμε την εικόνα του έθνους μας. Ήμασταν το μαύρο πρόβατο και τώρα μπορούμε να υποδείξουμε την πορεία πλεύσης στην Ευρώπη», δήλωσε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Μπάρι της Απουλίας.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των τοπικών περιφερειακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σε δυο εβδομάδες, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόσθεσε:

«Θυμάμαι πως έλεγαν ότι δεν θα καταφέρναμε ποτέ να κυβερνήσουμε το έθνος, ή ότι θα διαρκούσαμε λιγότερο από έξι μήνες. Σήμερα είμαστε η τρίτη μακροβιότερη κυβέρνηση της Ιταλίας σε σύνολο εξήντα οκτώ. Και πριν από τρεις ημέρες, οι Financial Times έγραψαν ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από τη χώρα μας».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εννοεί να εξαντλήσει την πενταετία της παρούσας νομοθετικής περιόδου και ότι στη συνέχεια θα κριθεί για το έργο της από τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση που οι Ιταλοί την ερχόμενη άνοιξη δεν επικυρώσουν -μέσω του σχετικού δημοψηφίσματος- τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που εγκρίθηκε πρόσφατα από το κοινοβούλιο, η ίδια δεν εννοεί να παραιτηθεί.

«Την Μελόνι έχουν δικαίωμα να την στείλουν σπίτι της μόνον οι Ιταλοί. Είναι κάτι στο οποίο η Αριστερά δεν είναι συνηθισμένη, είναι η δημοκρατία», δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.