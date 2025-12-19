Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

Μελόνι: «Εργαζόμαστε για την αναβολή της διάσκεψης Mercosur»

Τι ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Μελόνι: «Εργαζόμαστε για την αναβολή της διάσκεψης Mercosur»
DEBATER NEWSROOM

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής των Βρυξελλών, αναφέρθηκε στην συμφωνία των χωρών μελών για την Mercosur.

«Καταβάλλεται προσπάθεια με στόχο την αναβολή της διάσκεψης Mercosur, κάτι που μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε κι άλλες εβδομάδες,ώστε να δώσουμε τις απαντήσεις που ζητούν οι αγρότες μας, να προσφέρουμε προστασία για τα προϊόντα μας και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την συμφωνία όταν -όπως έχουμε πει- θα έχουμε όλες τις εγγυήσεις» ανέφερε.

Με αναφορά, επίσης, στην συμφωνία για το ουκρανικό, η Μελόνι πρόσθεσε: “θα έλεγα οτι και στα δύο, κύρια αυτά θέματα υπερισχύει η λογική, είμαι ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα”.

