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Μεγάλη φωτιά σε εξαώροφο κτίριο στο Παρίσι δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz (βίντεο)

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Μεγάλη φωτιά σε εξαώροφο κτίριο στο Παρίσι δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στο Παρίσι, κοντά στο σταθμό Austerlitz στο 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την οροφή του γειτονικού εξαώροφου κτιρίου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον σταθμό του Παρισιού και στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες επισκευής, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

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Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μέχρι στιγμής, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.

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