Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: «Τιμή μου που είμαι εδώ»
Η δημόσια εμφάνιση έρχεται μετά τον εκρηκτικό «χωρισμό» του Μασκ από τον Τραμπ
Μεταξύ των χιλιάδων παρευρισκόμενων στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ ήταν και ο Έλον Μασκ. «Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη από την ασφάλεια είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο Μασκ στο X. Ταυτόχρονα, ο Στιβ Μπάνον παρουσίαζε την εκπομπή του «WarRoom» από το State Farm Stadium.
Ο Μασκ και ο Κερκ είχαν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και στους πρώτους μήνες της διοίκησής του, αλλά μετά τον εκρηκτικό τους χωρισμό τον περασμένο Ιούνιο, ο τεχνολογικός μεγιστάνας απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις με τον πρώην πρόεδρο.
Η ανάρτηση του
Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.
All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
