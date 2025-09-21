Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: «Τιμή μου που είμαι εδώ»

Μεταξύ των χιλιάδων παρευρισκόμενων στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ ήταν και ο Έλον Μασκ. «Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη από την ασφάλεια είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο Μασκ στο X. Ταυτόχρονα, ο Στιβ Μπάνον παρουσίαζε την εκπομπή του «WarRoom» από το State Farm Stadium.

Ο Μασκ και ο Κερκ είχαν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και στους πρώτους μήνες της διοίκησής του, αλλά μετά τον εκρηκτικό τους χωρισμό τον περασμένο Ιούνιο, ο τεχνολογικός μεγιστάνας απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις με τον πρώην πρόεδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του