Έλον Μασκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» – Η ανάρτηση του για το δημογραφικό

Ο τρισεκατομμυριούχος προειδοποιεί για την υπαρξιακή απειλή του δημογραφικού

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε ανησυχία για την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, εστιάζοντας στο δημογραφικό πρόβλημα.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο τρισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «Ο θάνατος της Ελλάδας», συνοδεύοντας τα λόγια του με την είδηση για τα 700 σχολεία που έχουν κλείσει στη χώρα.

Το δημογραφικό θεωρείται από τον ίδιο ως η πιο σοβαρή απειλή για το έθνος, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον γνωστό επιχειρηματία.

Δείτε την ανάρτηση σου:


