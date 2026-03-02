Μαρτυρία Ελληνίδας από το Ντουμπάι: “Υπήρχαν στρατιωτικά μπλόκα και το αεροδρόμιο είχε απομονωθεί”

Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με φόντο τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Στο Ντουμπάι, πολίτες και επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες και ήχους από αναχαιτίσεις πυραύλων, ενώ θραύσματα έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η κατάσταση οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προσωρινές απομονώσεις κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια και κεντρικές περιοχές. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η Ελληνίδα Χαρούλα Μανούρα, που διαμένει στο Ντουμπάι περιγράφει στο DEBATER όσα έζησε από κοντά.

«Χθες το πρωί, μετά την περιπέτειά μας του Σαββάτου στη Σάρτζα, μιλήσαμε με τον Έλληνα πρέσβη. Προσπάθησε και κατανόησε τα αιτήματά μας αρχικά. Στις 9:00 το πρωί, έξω από το ξενοδοχείο που μείναμε, μας περίμενε ένα λεωφορείο και μας μετέφερε, και τους 31 Έλληνες, μέχρι το αεροδρόμιο της Σάρτζα για να πάρουμε τα πράγματά μας. Φυσικά δεν μπορέσαμε ούτε καν να πλησιάσουμε. Υπήρχαν στρατιωτικά μπλόκα που μας γύριζαν πίσω, ήταν πλήρως απομονωμένο το αεροδρόμιο.

Οπότε γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο που μείναμε και περιμέναμε οδηγίες από τον κ. Γαβριήλ, τον πρέσβη του Άμπου Ντάμπι, να μας πει σε ποιο ξενοδοχείο θα πάμε. Κάποιες ώρες μετά μας τηλεφώνησε και μας είπε ότι υπάρχουν δύο επιλογές: ή να πάμε στο ξενοδοχείο δίπλα από το Burj Khalifa ή να πάμε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Συμφωνήσαμε όλοι ότι είναι καλύτερα να πάμε στο Burj Khalifa, φαίνεται πιο ασφαλής η περιοχή. Είναι το κέντρο της πόλης. Γίνονται συχνά αναχαιτίσεις, δεν είναι κάτι που θα αφήσουν να πέσει έτσι εύκολα.

Οπότε ήρθαμε εδώ. Έχει και πάρα πολλά υπόγεια, 4 με 5 ορόφους κάτω από το έδαφος. Οπότε ξέραμε, και από άλλους Έλληνες που ήταν ήδη εδώ, ότι κάτω θα είμαστε ασφαλείς και επιλέξαμε να έρθουμε εδώ. Φτάσαμε περίπου στις 3:00 το μεσημέρι και στις 4:00 πάλι ακούσαμε γύρω μας 3-4 μεγάλες εκρήξεις. Υπάρχουν θραύσματα σε πολλά κτίρια από τις αναχαιτίσεις των πυραύλων που έγιναν.

Το βράδυ του Σαββάτου ήχησαν και οι σειρήνες. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ήσυχα. Κάποια drones πέταξαν χθες το απόγευμα πίσω από το Burj Khalifa και νομίζω τα αναχαίτισαν. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι ασφαλείς τώρα.

Τις τελευταίες ώρες έχουμε ηρεμήσει, γιατί και τα δωμάτια έχουν και μπάνια και να φάνε και να ξεκουραστούν, αλλά να πλύνουν και τα ρούχα τους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε δύο ημέρες χωρίς τα ρούχα μας. Οπότε και αυτά που φοράμε μπορούμε τουλάχιστον να τα φρεσκάρουμε.

Είμαστε ασφαλείς και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον πρέσβη. Σήμερα το πρωί μας ειδοποίησαν ότι θα πάρουμε τις βαλίτσες μας. Έχουν περάσει και από το σκάνερ και είναι ασφαλείς και μας περιμένουν. Στις 10:00 το πρωί θα φύγουν μόνο δύο άτομα. Δεν μπορούμε να φύγουμε παραπάνω μαζί με το λεωφορείο να πάνε να τις φέρουν.

Είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας. Ελπίζω να γυρίσουμε σύντομα».