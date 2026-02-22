Μαρ-α-Λάγκο: Το προφίλ του 21χρονου που μπήκε με καραμπίνα στην έπαυλη Τραμπ – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες μέρες

Ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας είναι ένας νεαρός 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Είχε μαζί του καραμπίνα και μπιτόνι βενζίνης

«Ενοπλος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς το πρωί», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιελμίνι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ. NEW: Sheriff's department shows a photo of the shotgun and gas can recovered from the man who was killed after allegedly breaching the secure perimeter at President Trump’s Mar-a-Lago estate.



“Fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken… pic.twitter.com/srH6JoUmoA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 22, 2026

«Περί την 1.30 άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών (…) εντοπίσθηκε κοντά στην βόρεια είσοδο της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο εφοδιασμένος με κάτι που έμοιαζε με τουφέκι και με μπιτόνι βενζίνης», διευκρίνισε.

Αφού αντιπαρατέθηκαν με τον άνδρα, οι πράκτορες πυροβόλησαν πολλές φορές, εξήγησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας ανασκεύασαν τα περί αντιπαράθεσης.

«Τα μόνα λόγια που του απευθύναμε ήταν “αφήστε ό,τι κρατάτε”, δηλαδή το μπιτόνι της βενζίνης και το τουφέκι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς Ρικ Μπράντσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνη την στιγμή άφησε το μπιτόνι και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής» και «τότε» ένας αστυνομικός της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».

Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨BREAKING Security breach at Mar-a-Lago. Secret Service neutralized an armed suspect carrying a shotgun & fuel can at the North entrance at. Perimeter secured. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/Ughcs0dw7E— Shield (@Shieldmetax) February 22, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024. Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.

Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα. Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.