Μάντσεστερ: Ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού ήταν ο μακελάρης της συναγωγής

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, με απολογισμό τρεις νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες.

Νεκρός έπεσε και ο 35χρονος δράστης, ταυτοποιημένος ως Ράεντ αλ-Σάμι. Ήταν Βρετανός υπήκοος συριακής καταγωγής κι έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αλ-Σάμι είχε αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα το 2006, σε ηλικία περίπου 16 ετών, αφότου είχε εισέλθει στη χώρα ως παιδί. Διέμενε στην περιοχή Πρέστγουιτς του Μάντσεστερ και εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές και δεν είχε ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent».

Γείτονες τον περιγράφουν ως «απομονωμένο και σιωπηλό», χωρίς εμφανή κοινωνική ζωή. Η οικογένειά του, σε δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή (03.10), καταδίκασε απερίφραστα την πράξη του, δηλώνοντας «βαθιά σοκαρισμένη και θλιμμένη», υπογραμμίζοντας πως αποστασιοποιείται πλήρως από την επίθεση.

Ο «ήρωας» που προσπάθησε να τον εμποδίσει

Ένα από τα θύματα της επίθεσης ήταν ο 43χρονος Άντριαν Ντόλμπι, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ, επιχείρησε να εμποδίσει τον δράστη να εισβάλει στον χώρο λατρείας, σώζοντας άλλους πιστούς. Η οικογένειά του, σε δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα, τον χαρακτήρισε «ήρωα» και «έναν ξεχωριστό άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με πράξη θάρρους».

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκαν οι Αρχές, υπάρχει η πιθανότητα ο θάνατός του να προήλθε από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας κατά την επιχείρηση εξουδετέρωσης του δράστη. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια θανάτου συνεχίζονται.

Στην επίθεση σκοτώθηκε επίσης ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, ενώ τρία ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να χτυπήθηκε από το όχημα του δράστη.

Βίντεο που είχαν αναρτηθεί στο παρελθόν από τον πατέρα του δράστη, Faraj Al-Shamie, δείχνουν τον αλ-Σάμι και τα δύο αδέλφια του να παίζουν σε μικρή ηλικία στον κήπο σπιτιού στην Crescent Road – μόλις 20 λεπτά με τα πόδια από τη συναγωγή όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ οι αρχές εξετάζουν τόσο το υπόβαθρο του δράστη όσο και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες.