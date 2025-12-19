Μάλαγα: Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη γυναίκα – Δήλωσαν πως ήταν κουρασμένη οι συγγενείς της

Μια σοκαριστική υπόθεση σημειώθηκε σε πτήση από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Γκάτγουϊκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Dailymail πέντε συγγενείς μιας 89χρονης νεκρής γυναίκας την επιβίβασαν στο αεροπλάνο λέγοντας σύμφωνα με μάρτυρες στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν ήταν καλά και είχε αποκοιμηθεί.

Αλλά λίγο πριν την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ειδοποιήθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει στροφή πριν φύγει από τον διάδρομο προσγείωσης και η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες.

Οι συνεπιβάτες περιέγραψαν πώς η σορός μεταφέρθηκε με αναπηρικό καροτσάκι στις θέσεις της ομάδας στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και στη συνέχεια ανυψώθηκε στη θέση της, με τη βοήθεια πέντε μελών της οικογένειάς της.

Ισχυρίστηκαν ότι στην ομάδα είχε επιτραπεί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο μόνο επειδή είπαν σε έναν υπάλληλο επιβίβασης, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την προφανώς κακή υγεία της γυναίκας, ότι ήταν «απλώς κουρασμένη».

Ένας επιβάτης ισχυρίστηκε μάλιστα ότι άκουσε ένα μέλος της ομάδας να λέει στον υπάλληλο: «Εντάξει, είμαστε γιατροί».

Το αεροπλάνο άρχισε στη συνέχεια να τροχοδρομεί προς το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, αλλά σταμάτησε δραματικά λίγο πριν την απογείωση, όταν το ύποπτο πλήρωμα καμπίνας συνειδητοποίησε ότι ήταν νεκρή, ανέφεραν μάρτυρες.