Μακρόν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της – Η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα»

«Η θέση αυτή δεν είναι μόνο εθνική, αλλά ευρωπαϊκή»

Τη σταθερή στήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας επανέλαβε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι το καθεστώς της περιοχής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Σε ανάρτηση του στο Χ , έγραψε ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ η Δανία αποτελεί τον θεσμικό εγγυητή της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η θέση αυτή δεν είναι μόνο εθνική, αλλά ευρωπαϊκή, δηλώνοντας πως εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας “λυπάται” για το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Τραμπ για την περιοχή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για την ανανεωμένη έκφραση ενδιαφέροντος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της αρκτικής περιοχής.

Ο Νίλσεν έκανε τα σχόλια αυτά στο Facebook αφού ο Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά τους και είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος, που έχει διορίσει για το πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί, θα «ηγηθεί της επίθεσης».

