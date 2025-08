Μακρόν για βίντεο με ισραηλινούς ομήρους: “Επαίσχυντη σκληρότητα και απεριόριστη απανθρωπιά της Χαμάς”

Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε σήμερα στο Χ την «επαίσχυντη σκληρότητα» και την «απεριόριστη απανθρωπιά» της Χαμάς, μετά τις τελευταίες δημοσιοποιήσεις βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, όπου εμφανίζονται αποσκελετωμένοι και εξαντλημένοι.

«Μια επαίσχυντη σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό ενσαρκώνει η Χαμάς. Οι αβάστακτες εικόνες (…) που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, το υπενθυμίζουν με φρίκη», γράφει ο Γάλλος πρόεδρος, που υπογραμμίζει ότι «η απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους λέει πως σκέφτεται «με συγκίνηση τον Αβιατάρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που κρατούνται ακόμη, όπως και τις οικογένειές τους και τους οικείους του που έχουν βυθιστεί στην κόλαση πάνω από 660 ημέρες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να συνεχίζει «να ενεργεί χωρίς ανάπαυλα» για να «επιτύχει αυτήν την άνευ όρων απελευθέρωση, προκειμένου να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μια κατάπαυση του πυρός και προκειμένου να επιτρέψει τη μαζική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει αποκλεισμένη έξω από τη Γάζα».

Εν αναμονή, το Παρίσι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, που ξεκίνησαν την Παρασκευή, με τη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνολικά σαράντα τόνοι αγαθών αναμένεται να σταλούν από αέρος από τη Γαλλία στον παλαιστινιακό θύλακα, που απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s— Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025