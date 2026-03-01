Μακελειό σε μπαρ στο Τέξας με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Όστιν, στην πολιτεία του Τέξας, τα ξημερώματα της Κυριακής (01/03).

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό στο μπαρ του Τέξας.

Το συμβάν συνέβη λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στο Buford’s bar.