Λος Άντζελες: Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος (βίντεο)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος έξω από νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες, όπως ανέφεραν η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης και μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2.00 π.μ. τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας), ανέφερε η πυροσβεστική.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Άνταμ Βαν Γκέρπεν δήλωσε στο ABC News πως ένα μέλος του παραϊατρικού προσωπικού που φρόντιζε έναν τραυματία εντόπισε ένα τραύμα από πυροβολισμό. Είπε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος.

Το αυτοκίνητο, είπε, χτύπησε προφανώς πρώτα ένα φορτηγό-καντίνα έξω από το κέντρο και στη συνέχεια ένα σταντ και έπεσε πάνω σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν δρόμους να έχουν αποκλειστεί και τραυματίες να απομακρύνονται με ασθενοφόρα.

