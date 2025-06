Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, οι οποίες έχουν ξεσπάσει με αφορμή τις μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στους δρόμους, παρά τα χημικά και τις πλαστικές σφαίρες που έριξε η Εθνοφρουρά, κι ενώ περίπου 500 πεζοναύτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να επέμβουν.

Η Εθνοφρουρά είχε αναπτυχθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στη περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά, ως απάντηση για τις διαδηλώσεις κατά της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ επέκρινε ακόμη περισσότερο τον Αμερικανό πρόεδρο και τον κάλεσε να δώσει τέλος στην αποστολή της Εθνοφρουράς. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει μια κρίση και πυροδοτεί τις καταστάσεις. Αν δεν μπορεί να την λύσει, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να υποχωρήσει. Πρέπει να παραιτηθεί».

Ο κυβερνήτης διαμήνυσε προς τους ταραξίες: «Οι βίαιες πράξεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα συλληφθείτε. Θα διωχθείτε ποινικά. Δεν προκαλείτε μόνο ζημιές σε κτίρια και περιουσίες. Καταστρέφετε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σας χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να στρατιωτικοποιήσει μια πόλη και να παρακάμψει τη δημοκρατία μας». Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει την προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως και την προστασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

BREAKING: Los Angeles sees escalating unrest. Demonstrators have damaged police cruisers on U.S. Route 101 by hurling objects from an overpass, while barricades are now erected outside City Hall. pic.twitter.com/6a7hTDcwIJ