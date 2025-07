Λος Άντζελες: Έσυραν έξω τον οδηγό του ΙΧ που έπεσε πάνω σε πλήθος και τον πυροβόλησαν (βίντεο)

Τις πληγές του μετράει το Λος Άντζελες, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 30 ατόμων ( 7 εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση).

Νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει περαστικούς να αρπάζουν τον οδηγό που φέρεται να έπεσε πάνω στο πλήθος, να τον βγάζουν από το αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια τον πυροβόλησαν.

Πιο συγκεκριμένα, το αστυνομικό τμήμα περιέγραψε τον ύποπτο, που πυροβόλησε τον οδηγό ως «έναν ισπανόφωνο άντρα, φαλακρό, που φορούσε μπλε φανέλα, και πιθανώς οπλισμένος με ένα ασημένιο περίστροφο». Ο άντρας διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος πεζός.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς «τραυματίστηκε από σφαίρα» στη σύγχυση που ακολούθησε αφού χτύπησε με το αυτοκίνητό του πολλούς ανθρώπους, συγκεντρωμένους έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, είπε ένα στέλεχος της αστυνομίας μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Η κατάστασή του είναι σταθερή και ενδέχεται να του ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική, αφού παρέσυρε τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου The Vermont, ο οδηγός δέχτηκε επίθεση από περαστικούς και κάποιος τον πυροβόλησε.

Εικόνες από τη σκηνή από φωτογράφους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συντρίμμια διασκορπισμένα στο δρόμο, καθώς οι γύρω περιοχές αποκλείστηκαν και έφτασαν οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

About 30 people were hurt early Saturday when a driver plowed into a crowd waiting in line outside an East Hollywood nightclub, according to police.https://t.co/pjUUKukNbT pic.twitter.com/qQxsyIctg6— NBC Los Angeles (@NBCLA) July 19, 2025