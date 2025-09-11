Λήξη συναγερμού στην Ουάσινγκτον: Μη αξιόπιστη η απειλή στα γραφεία των Δημοκρατικών

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ μετά από απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσινγκτον.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ενδελεχείς ελέγχους στο κτίριο, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά, ενώ η απειλή χαρακτηρίστηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του κόμματος στο Sky News.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC), Κεν Μάρτιν, δήλωσε: «Λόγω υπερβολικής προσοχής, η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου. Η πολιτική βία σε κάθε μορφή της δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια του κτιρίου της DNC για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους».

Νωρίτερα είχε εκδοθεί ειδοποίηση προς το προσωπικό να αποφύγει τα γραφεία, με το μήνυμα: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της DNC».