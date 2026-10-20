Λιμόζ: Κατέρρευσε το ιστορικό καμπαναριό του δημαρχείου – Συγκλονιστικά τα πλάνα από drone (βίντεο)

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη το ιστορικό καμπαναριό του δημαρχείου της Λιμόζ στη Γαλλία, μετά την φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στην αύξηση του κόστους διαβίωσης και τις κακές συνθήκες στα σχολεία.

Το μέγεθος της καταστροφής του δημαρχείου, που χρονολογείται από το 1883, έχει καταγραφεί από drones, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την κατάρρευση του καμπαναριού και τα καμένα τμήματα του κτηρίου.

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Οι καμένες επιφάνειες, τα συντρίμμια και τα απομεινάρια των δομικών στοιχείων συνθέτουν ένα σκηνικό που μαρτυρά την ένταση της πυρκαγιάς με το drone να μας προσφέρει μια ευρεία οπτική της ζημιάς και αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δύσκολα διακρίνονται από το έδαφος.

De nouvelles images montrant l’ampleur des dégâts après l’incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. https://t.co/MrD0yL23Lq— Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, το καμπαναριό κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, ενώ η φωτιά είχε ήδη φτάσει στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Le Parisien, επικαλούμενο ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι φλόγες είχαν επεκταθεί σε πτέρυγα του κτιρίου και απειλούσαν να προκαλέσουν κι άλλες καταρρεύσεις.

BREAKING: Historic 143-year-old Limoges town hall in France collapsed after protesters set it on fire. https://t.co/P5IKarLPRE— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 17, 2026

Τα ιστορικά κτίρια της Λιμόζ δεν ήταν τα μόνα που δέχτηκαν την οργή των διαδηλωτών, αφού ομάδες μασκοφόρων έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν και σε άλλα δημαρχεία σε διάφορες πόλεις. Συνελήφθησαν περίπου 2.400 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες. Οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 550.000 άτομα συμμετείχαν στις πορείες, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν τον αριθμό τους σε 800.000.

Rioters have set the Limoges town hall on fire in France. Construction of the historical building started in 1873 https://t.co/fVP56jbQUq ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 17, 2026

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην «οργή» και τη «ντροπή» του κοινού. Κατηγόρησε ακροαριστερούς ακτιβιστές για μεγάλο μέρος της βίας και ζήτησε από τους νομάρχες να συνεργαστούν με τους δημάρχους για την προστασία των δημόσιων κτιρίων.

Η ιστορία του δημαρχείου

Το δημαρχείο της Λιμόζ δεν αποτελεί απλώς διοικητική έδρα της πόλης. Πρόκειται για ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και έχει χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο στη Γαλλία από το 1975.

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Το καμπαναριό του δημαρχείου της Λιμόζ, ύψους 43 μέτρων, αποτελούσε το πιο χαρακτηριστικό σημείο του ιστορικού κτιρίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Charles-Alfred Leclerc.

Η κατασκευή του δημαρχείου ξεκίνησε το 1879 και ολοκληρώθηκε το 1883. Το καμπαναριό, γνωστό στα γαλλικά ως campanile, ήταν πύργος που δέσποζε πάνω από τη στέγη του δημαρχείου και αποτελούσε βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του σύνθεσης. Σε αντίθεση με τα καμπαναριά των εκκλησιών, επρόκειτο για στοιχείο ενός δημόσιου, διοικητικού κτιρίου.

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Το δημαρχείο και το καμπαναριό του αποτελούσαν μέρος της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Λιμόζ. Η πρόσοψη του κτιρίου διακοσμούνταν με ψηφιδωτά που απεικόνιζαν τέσσερις σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, ενώ μπροστά από την είσοδο βρισκόταν από το 1893 μια εντυπωσιακή κρήνη από πορσελάνη, μπρούντζο και γρανίτη. Το συγκρότημα έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας των ιστορικών μνημείων της Γαλλίας από το 1975. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής η έκταση της καταστροφής.