LIVE η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – Στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ

Ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 23/9 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τα βλέμματα να πέφτουν στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην καλύτερη εκδοχή τους, τα Ηνωμένα Έθνη είναι κάτι περισσότερο από ένας τόπος συνάντησης», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες που άνοιξε τη Γενική Συνέλευση για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια ηθική πυξίδα, μια δύναμη για την ειρήνη και τη διατήρηση της ειρήνης, ένας θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, ένας καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια σανίδα σωτηρίας για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση, ένας φάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κέντρο που μετατρέπει τις αποφάσεις σας, τις αποφάσεις των κρατών μελών, σε δράση».

«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή απερίσκεπτης αναστάτωσης και αδυσώπητης ανθρώπινης δυστυχίας. Κοιτάξτε γύρω σας: οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών που έχετε θεσπίσει βρίσκονται υπό πολιορκία», πρόσθεσε.