Λίβανος: Τερμάτισε την ελεύθερη είσοδο Ιρανών, ζητώντας απαγόρευση της δραστηριότητας του IRGC στη χώρα

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ανακοινώνει νέα μέτρα κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς της υποχρέωσης έκδοσης βίζας για τους Ιρανούς που επισκέπτονται τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου να «ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε δραστηριότητας των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών Πολ Μόρκος.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συνεργάζεται στενά με τη Χεζμπολάχ εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε μια ισχυρή πολιτοφυλακή στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Η σημερινή κυβέρνηση, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Τζόζεφ Αούν και τον Σαλάμ, είναι ένας συνασπισμός κατά της Χεζμπολάχ που αναδύθηκε με τη Δυτική υποστήριξη αφότου το Ισραήλ έπληξε τη Χεζμπολάχ σε μια αεροπορική και επίγεια επίθεση το 2024.

Ο Σαλάμ μιλάει στο X μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να επικρίνει «αυτόν που έσυρε τον Λίβανο σε περιπέτειες χωρίς τις οποίες όλοι θα ήμασταν καλύτερα, χωρίς να ρωτήσει για τις καταστροφικές τους επιπτώσεις στη χώρα και τον λαό μας, όλες στην υπηρεσία εξωτερικών συμφερόντων που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον του Λιβάνου», μια αναφορά στην Χεζμπολάχ, πληρεξούσια του Ιράν, που άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

«Τα προδοτικά λόγια δεν είναι γενναιότητα, και οι Λιβανέζοι τα έχουν βαρεθεί», συνεχίζει ο Σαλάμ, καλώντας τη Χεζμπολάχ — αν και όχι κατονομαστικά — «να ζητήσει συγγνώμη από τον λιβανέζικο λαό για τα νέα βάρη που του έχει επιβαρύνει, από καταστροφή, εκτοπισμό και ερείπια».