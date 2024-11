Σφοδρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήμερα κεντρική περιοχή της Βηρυτού, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ προωθεί την επίθεσή του κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού, μετέδωσε το δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε παράλληλα νωρίς σήμερα το πρωί ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών και κατέστρεψε οκταώροφο κτίριο. Πλάνα που προβλήθηκαν από το δίκτυο Al Jadeed του Λιβάνου δείχνουν τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο κτίριο και μερικά άλλα γύρω του που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

“Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα“, ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

