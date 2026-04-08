Λίβανος: «Πλήρες έγκλημα πολέμου» λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου για τις ισραηλινές επιθέσεις

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου καταδίκασε τις τελευταίες ισραηλινές επιδρομές ως «πλήρες έγκλημα πολέμου», καθώς η Βηρυτός δέχεται τη μεγαλύτερη επίθεση, λίγες ώρες μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ναμπίχ Μπέρι δήλωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλες περιοχές της κοιλάδας Μπεκάα, το Όρος Λίβανος, τη Σιδώνα και πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τις δολοφονίες και τους τραυματισμούς εκατοντάδων αμάχων σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές.

«Το σημερινό έγκλημα αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τη διεθνή κοινότητα και μια κατάφωρη πρόκληση για όλους τους διεθνείς νόμους, κανόνες και συμβάσεις, τους οποίους το Ισραήλ παραβιάζει μέσω της συνεχιζόμενης στοχοποίησης αμάχων», δήλωσε ο Μπέρι.

Κάλεσε τους πολιτικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες του Λιβάνου να «ενωθούν σε αλληλεγγύη» με τα θύματα, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτό που περιέγραψε ως «τη βαρβαρότητα της ισραηλινής φονικής μηχανής στον πόλεμο εξόντωσής της εναντίον του Λιβάνου».