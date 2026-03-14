Λίβανος: Νεκροί πέντε άνθρωποι από ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε δύο πόλεις στο νότιο τμήμα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυματίσει άλλους επτά.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι «η ισραηλινή εχθρική επιδρομή στην πόλη Μεφντούν – περιοχή Ναμπατιέχ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και τον τραυματισμό πέντε άλλων, και ότι η επιδρομή στην πόλη Ματζντάλ Σελμ – περιοχή Μαρτζεϊούν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πολίτη και τον τραυματισμό δύο άλλων».