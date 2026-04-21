Λίβανος: Καλεί σε ενότητα εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων

Υπήρξαν βομβαρδισμοί πυροβολικού σε μερικές τοποθεσίες εδώ στο νότιο Λίβανο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως σε γειτονιές στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, όπου επίσης συνεχίστηκε αυτή η [εκτεταμένη] πυροδότηση ισραηλινών εκρηκτικών.

Αυτά έχουν ανατινάξει σπίτια και άλλα κτίρια, όχι μόνο στο Μπιντ Τζμπάιλ, αλλά και σε πολλές τοποθεσίες εντός και γύρω από την περιοχή των συνόρων όπου διατηρούν παρουσία ισραηλινά στρατεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, είχαμε drones παρακολούθησης να πετούν πολύ χαμηλά και δυνατά πάνω από την πόλη της Τύρου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πετούσαν επίσης χαμηλά πάνω από τη Σιδώνα και πολλές πόλεις στην κοιλάδα Μπεκάα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε επίσης με πολλούς δημάρχους και μέλη του δημοτικού συμβουλίου από την περιοχή Τζεζίν για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις [με το Ισραήλ].

Επαίνεσε την αποφασιστικότητα και την αλληλεγγύη των ανθρώπων από το νότο, αλλά ήταν πολύ πρόθυμος να τονίσει ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας ή για παραχωρήσεις, αλλά για τον τερματισμό του πολέμου.

Ζητά από τον λαό του Λιβάνου να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησής του κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, παρά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν η Χεζμπολάχ και οι υποστηρικτές της.