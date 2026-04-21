Γερμανία: Κατά της αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Η Γερμανία επανέλαβε σήμερα ότι τάσσεται κατά της αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις άλλων χωρών του μπλοκ, ανάμεσά τους και η Ισπανία.

«Θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλο», εκτίμησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο όπου θα συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ. «Πρέπει να συζητήσουμε κρίσιμης σημασίας ζητήματα με το Ισραήλ», αλλά «αυτό πρέπει να γίνει με έναν κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο με το Ισραήλ, αυτό υπερασπιζόμαστε», πρόσθεσε.

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία αυτή, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

«Αν δεν το κάνουμε, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

Η Ισπανία ζητεί να ανασταλεί αυτή η Συμφωνία Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000. Στο πλευρό της έχουν συνταχθεί η Ιρλανδία και η Σλοβενία, με τις τρεις χώρες να έχουν υπογράψει κοινή επιστολή με την οποία ζητούν «την επανεξέταση» αυτής της συμφωνίας.

«Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προστατευθούν οι θεμελιώδεις αξίες μας», τόνισε η Ιρλανδή υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Έλεν ΜακΈντι.

Η στάση των Ευρωπαίων έναντι του Ισραήλ έχει σκληρύνει μετά τον πόλεμο στη Γάζα, τις πρόσφατες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και την ψήφιση από την Κνεσέτ νόμου που προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής και στοχοθετεί τους Παλαιστίνιους.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί προτού η ΕΕ κλονιστεί από τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το Ισραήλ;», διερωτήθηκε ο Ισπανός υπουργός.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στις 27 χώρες μέλη την αναστολή μόνο του εμπορικού σκέλους της, μια απόφαση που απαιτεί ειδική πλειοψηφία.

Ωστόσο δεν έχει βρεθεί ούτε αυτή η ειδική πλειοψηφία, για την οποία απαιτούνται 15 χώρες μέλη που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.

«Αν έχει αλλάξει η γνώμη κρατών μελών, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η ΕΕ αποτελεί την πρώτη εμπορική εταίρο του Ισραήλ, χώρα προς την οποία η Γερμανία εξάγει κυρίως όπλα.

Η Γαλλία και η Σουηδία έχουν ζητήσει σε κοινή τους επιστολή να περιοριστούν οι εισαγωγές προϊόντων από τους ισραηλινούς οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές. «Εκτιμούμε ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ», αναφέρει η επιστολή αυτή.