Υπουργείο Εξωτερικών: Η Ελλάδα ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής αρωγής της στον Λίβανο (Φωτοογραφίες)

To Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του τόνισε ότι ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής αρωγής της στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση η ελληνική συνδρομή διαρθρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες και με τις ενέργειες αυτές, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη στήριξη των γειτονικών κρατών σε περιόδους κρίσης, συμβάλλοντας ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες ανθρωπιστικής αρωγής.

🇬🇷 is completing the first phase of its humanitarian assistance to Lebanon 🇱🇧.

Consistent with its role as a pillar of stability in the Eastern Mediterranean, Greece stands firmly alongside the Lebanese Government and people, responding to the UN Flash Appeal with concrete… pic.twitter.com/bxMwREKblf— Greece in Lebanon (@GreeceinLebanon) April 21, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνει την έμπρακτη στήριξή της προς την Κυβέρνηση και τον φίλο λαό του Λιβάνου.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στην παρούσα ανθρωπιστική κρίση και στην έκκληση (Flash Appeal) του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα ολοκληρώνει έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής, μέσω της Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ελληνική συνδρομή διαρθρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Οικονομική ενίσχυση μέσω ΟΗΕ. Η Ελλάδα διέθεσε το ποσό των 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA). Η κίνηση αυτή διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων. Ενίσχυση του τομέα υγείας του Λιβάνου. Σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος “Life-Saving and Limb-Saving Hospitalization”, το οποίο θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, μεταφορά και παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafic Hariri. Η βοήθεια παραδόθηκε επισήμως από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου και την High Relief Committee, προκειμένου να διανεμηθεί στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Με τις ενέργειες αυτές, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη στήριξη των γειτονικών κρατών σε περιόδους κρίσης, συμβάλλοντας ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες ανθρωπιστικής αρωγής.