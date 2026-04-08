Λίβανος: 254 νεκροί από την επίθεση του Ισραήλ και τουλάχιστον 1.100 τραυματίες – Η στιγμή των δραματικών απεγκλωβισμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν δεν καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του PBS, ο Τραμπ ανέφερε ότι λόγω της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος εξαιρείται από τη συμφωνία και χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις ως «ξεχωριστή διαμάχη».

Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα συνιστούν το πιο έντονο κύμα από την έναρξη της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την πολιτική άμυνα του Λιβάνου, οι απώλειες κατανέμονται ανά περιοχή ως εξής:

Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

Νότια προάστια Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι έχουν πλήξει πάνω από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό, κοιλάδα Μπεκάα και νότιο Λίβανο. Video circulating online shows the aftermath of heavy Israeli airstrikes in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/iDSdMotDsy April 8, 2026

Ιράν: Απειλή αποχώρησης από τη συμφωνία

Ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αποχωρήσει από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Μέσα όπως το Press TV αναφέρουν ότι το Ιράν σκοπεύει να “τιμωρήσει” το Ισραήλ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Η εκεχειρία ανέδειξε ασάφεια σχετικά με τον Λίβανο. Παρά τις δηλώσεις του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, που υποστήριζε ότι η χώρα θα περιληφθεί στη συμφωνία, το Ισραήλ έδωσε διαφορετική ερμηνεία, συνεχίζοντας τις επιδρομές. Η Χεζμπολάχ, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την εκεχειρία, σταμάτησε τις επιθέσεις της, αλλά καταγγέλλει παραβίαση της συμφωνίας από το Ισραήλ.

Παρέμβαση διεθνών παραγόντων

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη και ζήτησε ρητή συμπερίληψη του Λιβάνου σε συμφωνία αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες να ενταχθεί σε κάθε μόνιμη περιφερειακή συμφωνία ειρήνης.

Η στρατιωτική κλιμάκωση έχει προκαλέσει σοβαρές ανθρωπιστικές πιέσεις. Στη Βηρυτό, οι εκρήξεις δημιούργησαν σκηνές πανικού, με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες και νοσοκομεία να απευθύνουν έκκληση για αίμα. Στον νότο και στη Σιδώνα, οι επιθέσεις συνεχίζονται, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας θύματα και τραυματισμούς.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι οι διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σημαντικές και ότι η κατάσταση δεν έχει ακόμη οριστικά επιλυθεί.