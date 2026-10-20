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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε πάρκο

Θα παραλειφθεί από κλιμάκιο του ΤΕΝΞ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε πάρκο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:41

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου στο Χαϊδάρι, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στην οδό Χριστόφορου Περραιβού.

Συγκεκριμένα, συνεργείο καθαρισμού εντόπισε στο χώρο του πάρκου οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία θα παραλειφθεί από κλιμάκιο Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.

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