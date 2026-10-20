Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε πάρκο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου στο Χαϊδάρι, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στην οδό Χριστόφορου Περραιβού.

Συγκεκριμένα, συνεργείο καθαρισμού εντόπισε στο χώρο του πάρκου οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία θα παραλειφθεί από κλιμάκιο Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.