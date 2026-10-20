Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για επίθεση σε συνομήλικό τους στη Νέα Ευκαρπία

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για επίθεση σε συνομήλικό τους στη Νέα Ευκαρπία
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε 12χρονος, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις συνομήλικους τού θύματος, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον ανηλίκου. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί τού Τμήματος Παύλου Μελά, αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως αποτέλεσαν προσωπικές διαφορές. Οι δράστες «επιτέθηκαν στον ανήλικο ασκώντας σωματική βία, ενώ έπειτα από πτώση του που ακολούθησε, χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο παθών νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ