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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Στάχτη το δημαρχείο της Λιμόζ από εμπρησμό – Ρεκόρ με 855 συλλήψεις στο Παρίσι

Σοβαρές ζημιές σε ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα και εκτεταμένες καταστροφές στο Παρίσι άφησαν πίσω τους τα επεισόδια του Σαββάτου. Οι αρχές καταγγέλλουν σκόπιμο εμπρησμό.

Γαλλία: Στάχτη το δημαρχείο της Λιμόζ από εμπρησμό – Ρεκόρ με 855 συλλήψεις στο Παρίσι
epa13311237 Protesters hold a French flag as they take part in a demonstration against the rising cost of living and cuts to public services at Republic Square in Paris, France, 17 October 2026. A nationwide mobilization brings together Yellow Vest 'Gilets Jaunes' activists, high school and university students, trade unions and other groups in a convergence of protests over the rising cost of living, fuel prices and deteriorating public services, as well as calling for better education and school conditions. EPA/MOHAMMED BADRA
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Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής άφησαν πίσω τους τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο (17/10) στη Γαλλία, στο περιθώριο των πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, με το δημαρχείο της Λιμόζ να υφίσταται σοβαρότατες ζημιές από πυρκαγιά και την αστυνομία να ανακοινώνει 855 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι.

Η φωτιά που ξέσπασε στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, στην κεντροδυτική Γαλλία, τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή (18/10) οι τοπικές αρχές.

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Το κτίριο, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της πόλης.

«Η φωτιά μπήκε σκόπιμα» – Βαριές καταγγελίες από τις αρχές

Ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών, Μορίς Μπαράτ, κατήγγειλε ότι η πυρκαγιά στο δημαρχείο προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια.

«Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», δήλωσε, αποδίδοντας την ευθύνη σε ομάδα ταραχοποιών, την οποία χαρακτήρισε «άγρια ορδή».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρές φθορές στο ιστορικό κτίριο, ενώ το μέγεθος των ζημιών στην πόλη είναι επίσης μεγάλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των φερόμενων δραστών ή τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτογραφία
epa13311243 Protesters gather at Republic Square during a demonstration against the rising cost of living and cuts to public services, in Paris, France, 17 October 2026. A nationwide mobilization brings together Yellow Vest ‘Gilets Jaunes’ activists, high school and university students, trade unions and other groups in a convergence of protests over the rising cost of living, fuel prices and deteriorating public services, as well as calling for better education and school conditions. EPA/MOHAMMED BADRA

Παρίσι: 855 συλλήψεις σε μία ημέρα

Την ίδια ώρα, η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων συνελήφθησαν συνολικά 855 άτομα, αριθμός που χαρακτηρίστηκε «ρεκόρ» από τις γαλλικές αρχές.

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Οι αστυνομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν στην πρωτεύουσα από βανδαλισμούς και λεηλασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, καταστροφές καταστημάτων και επιθέσεις σε δημόσιους χώρους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

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Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, συγκεντρώνοντας, σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε επεμβάσεις και συλλήψεις.

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Οι νέες πληροφορίες για τις 855 συλλήψεις στο Παρίσι αποτυπώνουν την κλιμάκωση των επεισοδίων, καθώς οι αρχικές ανακοινώσεις του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών το μεσημέρι του Σαββάτου έκαναν λόγο για 166 συλλήψεις σε πανεθνικό επίπεδο μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών, ενώ η πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά που καταγράφηκαν κατά τις χθεσινές ταραχές.

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